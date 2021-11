Jade Übach (27) hat eine Theorie. Vergangenen Woche wurde bekannt, dass Bachelor in Paradise zukünftig nicht mehr im Free-TV zu sehen sein wird. Nachdem das RTL-Restekuppeln bereits auf einen Sendeplatz am späten Sonntagabend verbannt wurde und erst weit nach Mitternacht endete, wurde es wegen schlechter Quoten komplett aus dem Programm gestrichen. Ex-Kandidatin Jade vermutet, dass das Format die Zuschauer nicht mehr interessiert – und zwar aus einem bestimmten Grund, wie sie Promiflash verriet.

Auch wenn sie die ersten Episoden nicht als langweilig betiteln würde, glaubt die Blondine, dass sich in dieser Staffel zu viele Protagonisten schon kennen und eine Vorgeschichte miteinander haben. "Gefühlt hatte jeder zweite schon mal was mit jemandem aus der Staffel und das ist für den Zuschauer, glaube ich, uninteressant", vermutete Jade im Gespräch mit Promiflash. Ihrer Meinung nach sei es schwer zu erkennen, wer tatsächlich nach der großen Liebe sucht und wer ein falsches Spiel spielt. "Mich erinnert das Ganze eher an Are You The One? oder Love Island, nicht mehr klassisch BiP", hielt sie fest.

Ex-Bachelor-Girl Stephie Stark (26) sieht das hingegen anders – allerdings muss sie zugeben, dass das vielleicht auch daran liegt, dass mit Denise Hersing (25) und Karina Wagner (25) zwei ihrer besten Freundinnen am Start sind. "Die Staffel war bisher alles andere als langweilig. Ich finde, es war von Party bis hin zu Romantik schon am Anfang alles dabei", betonte die Wahl-Kölnerin. Sowohl sie als auch Jade sind sich aber sicher, dass der "schlechte Sendeplatz" zum Misserfolg von "Bachelor in Paradise" beigetragen hat.

Anzeige

Instagram / jadebritani Reality-TV-Star Jade Übach im März 2019

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Realitystar

Anzeige

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Bachelor-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de