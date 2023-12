"Good Luck Guys"-Kandidaten verschwören sich gegen die Neuen

Es gibt Nachschub am Lost Beach! In Folge sieben der Survivalshow Good Luck Guys kämpfen zwei Teams um ihren Verbleib in der Wildnis. Aurelia und Michael (26) sowie Michaela und Kevin bekamen in der Muschelzeremonie die meisten Stimmen und müssen gegeneinander antreten. Während sie die Challenge bestreiten, entdecken ihre Showkollegen eine neue Fahne und kombinieren: Es wird ein neues Team an den Strand gespült werden. Doch damit sind die verbleibenden Abenteurer überhaupt nicht einverstanden!

Die Teilnehmer finden es unfair, dass ein Team mit frischer Kraft mit ihnen um den Sieg kämpfen wird. "Das kann man doch nicht machen, nach vier Tagen einfach jemanden reinzuholen, wir sind körperlich am Ende. Wir sind schon vier Tage hier und leiden", wettert Dominik. Die Camper beginnen sich zu verschwören. "Sollten die anderen kommen und es gibt tatsächlich noch ein Pearl-Game und die sollten letzter sein...", überlegt Dominik und Juliano beendet seinen Satz: "Bekommen sie nichts zu essen." "Die sollen mal genauso leiden wie wir", findet der Wiener. Gemeinsam beschließt die Gruppe, den Frischlingen mit ihren Erzählungen über die bisherige Zeit Angst zu machen.

Am Ende der Exit-Challenge müssen sich Aurelia und Micha geschlagen geben. Die anderen plündern daraufhin ihre alte Hütte. Zudem verwüsten sie die Unterkunft. "Warum sollten die einen komfortableren Einzug haben als wir?", fragt Kevin. In den nun leer stehenden Unterschlupf ziehen Paco und Jade (29) ein.

