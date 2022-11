So anders sah "Bachelor in Paradise"-Jade vor Jahren aus!

Jade Übach (28) hat sich über die Jahre ganz schön verändert! Die Bachelor-Bekanntheit fällt nicht nur mit ihren lustigen Sprüchen auf. Auch mit ihrem Aussehen zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich. Ihre zahlreichen Tattoos bedecken ihren schlanken Körper und auch die blonde Mähne ist nicht zu übersehen. Aber vor einiger Zeit sah die Trash-TV-Beauty noch anders aus: Nun teilte Jade ein Throwback-Bild von sich!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sie eine selbsterstellte Collage mit einem alten und einem aktuellen Bild und schrieb dazu: "Zehn Jahre später." In diesen zehn Jahren hat sich Jade optisch ganz schön verändert! Ihre Oberweite sieht praller aus und auch ihre Lippen sind eindeutig größer. Tatsächlich sind auf dem älteren Pic auch keine Tätowierungen zu sehen. Die häufigen Besuche im Tattoo-Studio kamen wohl erst später.

Apropos Tätowierungen: Die Influencerin ist nicht nur in Rosenformaten unterwegs. Auch an Just Tattoo Of Us nahm sie vor Jahren mit ihrem Ex-BFF Juliano Fernandez teil. Kurz danach zerbrach die Freundschaft, woraufhin auch ihre Tintenkunst auf dem Körper verschwand.

Instagram / jadebritani Jade Übach vor zehn Jahren, "Bachelor in Paradise"-Bekanntheit

Instagram / jadebritani Jade Übach im Juni 2020 in Köln

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Teilnehmer

