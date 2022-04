Nach dem Bachelor ist vor der Bachelorette! Vor ein paar Tagen wurde das große Finale um Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) im TV ausgestrahlt – er hat sich am Ende für seine Favoritin Anna Rossow (33) entschieden und ihr seine letzte Rose geschenkt. Inzwischen sind die zwei tatsächlich ein Paar und schon zusammengezogen. Bald wird auch wieder eine Frau die Möglichkeit haben, sich als Rosenverteilerin auf Liebessuche zu begeben: Die Kuppelshow wird in der Regel im Frühling oder Sommer gedreht. Aber wer wäre eine geeignete Bachelorette?

Promiflash hat mal bei Sam Dylan (31) nachgefragt, der selbst durch die Kuppelshow Prince Charming bekannt geworden ist und seitdem einiges an Reality-TV-Erfahrung gesammelt hat. "Wen würde ich mir als Bachelorette wünschen? Mal niemanden nach dem A-Schema, warum nicht mal eine schwarze Bachelorette?", überlegte der 31-Jährige. "Oder ich wünsche mir auch meine Freundin Jade Übach (28) als Bachelorette, weil das einfach mal eine wäre, die draufhaut – so wie Jessi Paszka (31) [Haller] damals!", betonte er. "Nicht so eine langweilige wie Melissa (26) letztes Jahr. Mal wieder eine Bachelorette mit Ecken und Kanten, das braucht man einfach!"

Noch steht in den Sternen, wer die nächste Bachelorette wird – aber Sam weiß definitiv, wen er nicht in der Rolle sehen will: "Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass Evanthia Benetatou (30) die nächste Bachelorette wird! Weil die ihr Kind so oft für Likes und Follower in die Kamera hält! Bitte nicht...", stichelte der Influencer. "Ich weiß ja, dass Eva schon eine Videobewerbung eingeschickt hat."

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-Bachelor-Kandidatin

Thomas Burg / ActionPress Sam Dylan in der Dschungelshow

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

