Lucie Donlan und Luke Mabbott sind bereit für den nächsten Schritt! Beide hatten bereits versucht, in der UK-Version von Love Island die große Liebe zu finden. Während die Blondine ihr Glück 2019 versuchte, landete der 26-Jährige Anfang 2020 im Finale der Winterstaffel. Anstatt in seinem damaligen Couple auf der Insel fand er dann aber sein Glück in Lucie, wie sie im Juli des vergangenen Jahres bekannt gaben. Und die beiden scheinen sich ihrer Sache ganz sicher zu sein: Lucie und Luke haben sich jetzt sogar verlobt!

Via Instagram teilte das Paar nun ein herrliches Foto, um die Verlobung zu verkünden. "Die zukünftige Mrs. Mabbott", schrieb Lucie zu einem Foto, auf dem sie ihren Ehemann in spe küsst und ihr Verlobungsring deutlich zu sehen ist. Offenbar hat Luke eine traumhafte Kulisse gewählt, um seiner Freundin die große Frage zu stellen – auch diese ist auf dem Bild zu bewundern. "Die Nordlichter sind zum perfekten Zeitpunkt erschienen, um die Frage zu stellen. Eine Nacht, die wir nie vergessen werden", schwärmten die Turteltauben.

Auch Lucies Freundin und ehemalige "Love Island"-Kollegin Maura Higgins freute sich über diese Neuigkeiten. "Riesenglückwunsch an dieses wunderbare Paar. Du wirst die perfekte Braut sein", schrieb die Reality-TV-Teilnehmerin. Gerührt bedankte sich die frisch Verlobte für diese lieben Worte.

Anzeige

Instagram / lucierosedonlan Lucie Donlan und Luke Mabbott, UK-"Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / lukemabbott Luke Mabbott und Lucie Donlan

Anzeige

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de