Endlich: Lucie Donlan und Luke Mabbott planen Traumhochzeit

Lucie Donlan und Luke Mabbott, bekannt aus der britischen Version von Love Island, haben ein Update zu ihren Hochzeitsplänen gegeben. Das Paar hatte sich im Dezember 2021 während einer romantischen Reise in Finnland verlobt und seitdem eine längere Verlobungszeit genossen. Nun verrieten die beiden gegenüber Mirror, dass sie endlich mit der konkreten Planung ihres großen Tages begonnen haben. Ein kürzlicher Ausflug nach Kanada habe ihnen dabei neue Inspiration gegeben. "Wir hatten eine lange Verlobung, was schön war, weil wir so die Zeit hatten, wirklich über unseren Traumtag nachzudenken", erklärten sie. Besonders die Natur und die aktiven Unternehmungen wie Skifahren und Ziplining hätten sie inspiriert.

In den vergangenen Monaten waren Lucie und Luke jedoch auch mit anderen Projekten beschäftigt. Seit über einem Jahr renovieren sie ihr gemeinsames Zuhause in Cornwall, das ursprünglich eine Kapelle aus dem Jahr 1879 war. Luke, der vor seiner Reality-TV-Karriere als Klempner arbeitete, übernimmt dabei viele der Arbeiten selbst. Zusätzlich zu den Renovierungsarbeiten dokumentiert Lucie die Fortschritte ihres Hauses auf Instagram.

Die Liebe der beiden nahm 2020 ihren Anfang, als sie nach ihren jeweiligen "Love Island"-Staffeln zueinanderfanden. Während Lucie in ihrer Staffel 2019 unter anderem für ihre Beziehung zu Tommy Fury (25) bekannt wurde, war Luke ein Jahr später mit Demi Jones im Finale. Ihre Verlobung teilten sie damals mit einem Foto auf Instagram, und Lucie schwärmte öffentlich von ihrer Freude, zukünftig "Mrs. Mabbott" zu sein. Freunde und Wegbegleiter wie Maura Higgins, die ebenfalls bei "Love Island" teilnahm, zeigten ihre Begeisterung. "Du wirst die perfekte Braut sein", kommentierte Maura damals, was die Verbundenheit innerhalb der "Love Island"-Community noch einmal unterstreicht.

Instagram / lucierosedonlan Luke Mabbott und Lucie Donlan

Instagram / lucierosedonlan Lucie Donlan und Luke Mabbott mit ihrer Hündin Bunny

