Hoppla, machen sich da Lucie Donlans Brüste aus dem Staub? Durch ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel der britischen Version von Love Island erlangte die Blondine Bekanntheit. Nach dem Showende im Juli besuchte die Surferin am Dienstagabend nun das ITV Palooza in London. Auf dem roten Teppich geschah ihr dort allerdings ein kleines Missgeschick: Ihre Oberweite fiel beinahe aus ihrem supertief ausgeschnittenen Dekolleté!

Die Fotografen fingen den Moment ein, in dem Lucie hoch konzentriert ihren Ausschnitt richtete, um den Zuschauern nicht zu tiefe Einblicke zu geben. Zwar verdeckte ihr bodenlanges Kleid ihren Körper fast komplett, sparte jedoch an dieser speziellen Stelle mit Stoff. Zum Glück hatte die Blondine ihren "Love Island"-Freund Joe Garratt dabei – der darauf achten konnte, dass ihr Kleid blieb, wo es hingehörte.

Lucie war nicht die einzige Promi-Dame, die auf diesem Event ordentlich Dekolleté zeigte. Auch das schwarze Dress von Ferne McCann ließ viel Haut blicken. In dem Wickel-Look mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel präsentierte das Model zudem seine langen Beine.

Getty Images Lucie Donlan und Joe Garratt im November 2019 in London

Anzeige

Instagram / lucierosedonlan Lucie Donlan, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

Getty Images Ferne McCann im November 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de