Devin Ratray sorgt für negative Schlagzeilen. Der US-amerikanische Schauspieler wurde als Darsteller von Kevin McCallisters Bruder Buzz in den Weihnachtsfilmen "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin – Allein in New York" berühmt. Auch dieses Jahr schalten Millionen von Fans den winterlichen Klassiker wohl wieder ein, um in Festtagsstimmung zu kommen. Die gute Weihnachtlaune könnte Filmstar Devin nun aber womöglich mit diesem Beef zum Verfliegen bringen: Er zoffte sich so heftig mit seiner Freundin, dass die Polizei ausrücken musste.

Wie TMZ jetzt berichtet hat, habe der 44-Jährige mit seiner Partnerin in ein Hotel in Oklahoma City eingecheckt – und dort für ordentlich Wirbel im negativen Sinne gesorgt. Wie eine anonyme Quelle aus dem Polizeiumfeld ausgepackt hat, sei es zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil das Duo lautstark miteinander gestritten habe. Körperliche Auseinandersetzungen habe es zwar nicht gegeben, der Streit sei aber derart ausgeartet, dass das Duo von Beamten getrennt werden musste. Worüber sich Devin und seine Freundin gestritten haben, ist nicht bekannt.

Aber wie ging es nach dem Zoff samt Polizeieinsatz weiter? Angeblich haben die beiden den Cops versichert, sich vorerst getrennte Zimmer zu nehmen und die Nacht demnach getrennt voneinander zu verbringen. Weil die Fronten geklärt werden konnten und zwischenzeitlich Ruhe eingekehrt war, sei es auch zu keinen Festnahmen gekommen.

Getty Images Schauspieler Devin Ratray

Getty Images Devin Ratray, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Devin Ratray

