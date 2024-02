"Kevin – Allein zu Haus"-Star gesteht häusliche Gewalt an Ex

Der Fall kommt zu einem Ende. Devin Ratray (47) war mit dem Film Kevin – Allein zu Haus weltberühmt geworden. In dem weihnachtlichen Streifen hatte der Schauspieler Kevins älteren Bruder Buzz MacCallister verkörpert. Doch in den vergangenen Jahren fiel der Filmstar immer wieder durch Negativschlagzeilen auf: So wurde er 2021 von seiner damaligen Freundin aufgrund von häuslicher Gewalt angezeigt. Nach mehr als drei Jahren wurde das Devins Verfahren nun abgeschlossen!

Aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass der "Blue Ruin"-Star sich in zwei Fällen der häuslichen Gewalt für schuldig bekannt hat. Laut dem Magazin soll Devin durch das Geständnis einer Gefängnisstrafe entgehen und wurde zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er an einem Programm gegen häusliche Gewalt teilnehmen und sich einer Alkohol- und Drogen-Bewertung unterziehen. Außerdem hat er die Gerichtskosten zu tragen und darf sein Opfer nicht mehr kontaktieren.

Im Dezember 2021 berichtete das Blatt, dass gegen den Devin ein Haftbefehl ausgestellt worden war. Damals wurde er unter anderem der häuslichen Gewalt und Körperverletzung durch Strangulation beschuldigt – kam aber gegen eine Kaution von 22.000 Euro zunächst wieder frei. Seine Ex-Freundin soll bei dem Streit mehrere Verletzungen davon getragen haben – darunter blaue Flecken und Spuren im Gesicht.

Getty Images Devin Ratray, Schauspieler

