Süße Neuigkeiten von Macaulay Culkin (40) und Brenda Song (33)! Seit 2017 gehen der "Kevin – Allein zu Haus"-Star und die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin gemeinsam durchs Leben. Über ihr Liebesleben ist jedoch nicht allzu viel bekannt: Das Paar hält seine Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Monaten deutete Macaulay allerdings an, dass er sich durchaus vorstellen könnte, eine Familie mit seiner Liebsten zu gründen – und tatsächlich ist es nun so weit: Brenda und Macaulay sind zum ersten Mal Eltern geworden!

Wie Esquire berichtet, konnten die beiden Schauspieler am 5. April um 13:10 Uhr in einem Krankenhaus in Los Angeles einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Der Kleine sei kerngesund und soll bei der Geburt ein Gewicht von 2.722 Gramm auf die Waage gebracht haben. "Wir sind überglücklich", erklärte Macaulay dem Magazin.

Auch wenn das Paar die Schwangerschaft komplett geheim hielt, ließ sich Macaulay jetzt sogar ein weiteres privates Detail entlocken und plauderte den Namen des kleinen Jungen aus. Er heißt Dakota – und soll damit an die Schwester des 40-Jährigen erinnern. Sie starb im Dezember 2008, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde.

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

SETC / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song in Los Angeles

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

