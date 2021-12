Wer darf sich dieses Mal über einen vergoldeten Preis freuen? In Hollywood werden alljährlich die Golden Globes verliehen. Zuletzt gab es dann aber große Kritik für die Hollywood Foreign Press Association, die die Auszeichnungen verleiht: Denn der Organisation wurde mangelnde Diversität bei der Vergabe vorgeworfen. Trotz der Kontroverse werden im Januar jedoch erneut die Golden Globes verliehen – und diese Stars, Filme und Serien sind nominiert!

Auf der offiziellen Webseite der Preisverleihung wurden nun die glücklichen Nominierten verkündet. In der Kategorie "Bester Film – Drama" bangen unter anderem Will Smiths (53) Streifen "King Richard" und "Dune" mit Timothée Chalamet um eine Trophäe. Auch die gerade erst im Kino angelaufene Produktion "West Side Story" könnte in der Kategorie "Bester Film – Musical/Comedy" abräumen. Als beste Schauspielerinnen in einem Drama sind mitunter Lady Gaga (House of Gucci) und Kristen Stewart (Spencer) nominiert. Bei den Männern könnten Mahershala Ali ("Swan Song"), Javier Bardem ("Being the Ricardos") oder auch Will Smith ("King Richard") geehrt werden.

Nachdem Squid Game in den vergangenen Monaten ein Millionenpublikum begeistert hatte, ist die Serie ebenfalls gleich mehrfach nominiert. In der Kategorie "Beste TV-Serie – Drama" steht der Streaming-Hit neben Lupin und "The Morning Show" zur Wahl. Zudem könnten die Darsteller Lee Jung-jae und Oh Yeong-su einen Preis abräumen.

Anzeige

Getty Images Der "Dune"-Cast im Oktober 2021 in London

Anzeige

CapitalPictures / ActionPress Lady Gaga in "House of Gucci"

Anzeige

Netflix / Noh Juhan Szene aus der Serie "Squid Game"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de