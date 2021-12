Zauberhafte News von Kylie Bunbury! Erst im Juni hatte der "Big Sky"-Star verkündet, dass er zusammen mit Ehemann Jon-Ryan Alan Riggins sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Die zwei Turteltauben hatten sich im Januar 2020 in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Nun scheint ihr Familienglück endgültig perfekt zu sein – denn Kylies und Jon-Ryans Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Kylie brachte vergangenen Montag einen gesunden Sohn auf die Welt, welcher auf den Namen Rumi Walker hört. Auf Instagram teilte die Schauspielerin nun einen ersten zuckersüßen Schnappschuss seiner kleinen Hand, welche sich um ihren Finger wickelt. Dazu schrieb sie: "Die tollste, tiefste, unvorstellbarste Liebe, die ich je gekannt habe." Ihre Schwangerschaft hatte die Kanadierin superstolz mit wunderschönen Fotos am Strand von Maui verkündet und ihre Mini-Kugel präsentiert.

Ihre Follower und Freunde sind von dem kleinen Wonneproppen hell auf begeistert und sendeten ihre Glückwünsche an die frisch gebackene Mama. Die "Live with Kelly and Ryan"-Moderation Kelly Ripa (51) kommentierte: "Willkommen süßer Rumi, wir haben auf dich gewartet!"

Rumi Walker, der Sohn von Kylie Bunbury und Jon-Ryan Alan Riggins

Jon-Ryan Alan Riggins und Kylie Bunbury

Kylie Bunbury, kanadische Schauspielerin

