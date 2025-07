Süß: Justin Bieber nimmt Söhnchen Jack Blues mit ins Studio

Justin Bieber (31) hat seinem Sohn Jack Blues einen besonderen Einblick in seine musikalische Welt gewährt. Der stolze Vater postete am Montag Instagram-Fotos seines zehn Monate alten Sohnes im Tonstudio. Auf den Bildern sieht man den kleinen Jack, wie er neugierig am Couchtisch steht, während Justin und seine Freunde musizieren. Die Szenerie, erhellt von Lichterketten, strahlt Gemütlichkeit aus – und der Sänger zeigt sich sichtlich glücklich beim Anblick seines Sohnes. Mit einer Reihe von Herz-Emojis kommentierte Justin den süßen Moment.

Justin hielt für seine Fans kürzlich noch einen weiteren süßen Moment mit seinem Sohn fest. In einem kurzen Clip, der ebenfalls am Montag gepostet wurde, zeigte sich der Sänger beim Spielen mit Jack unter freiem Himmel. Fröhlich lachte er, während er seinen Sohn kitzelte. Doch die Liebesbekundungen des Musikers galten nicht nur Jack: Am selben Tag teilte er außerdem romantische Schnappschüsse mit seiner Ehefrau Hailey (28). Die Unternehmerin und der Popstar umarmten sich bei einem malerischen Sonnenuntergang. Justin schrieb dazu: "Mein für immer und ewig."

In den letzten Monaten versetzte Justin seine Fans immer wieder in Sorge. Der "Baby"-Interpret, der sonst nie so aktiv auf Social Media war, postet derzeit mehrere Beiträge täglich. Viele davon nehmen User als wirr und zusammenhangslos wahr. Zudem veröffentlicht der Kanadier intime Details auf seinem Profil. Vor wenigen Wochen schrieb er offen von seinen "Aggressionsproblemen" und persönlichen Traumata, was viele Fans beunruhigte. Momentan scheint Justin jedoch auf dem Weg der Besserung zu sein und seine Gesundheit vermehrt in den Vordergrund zu stellen. Am Montag verkündete Justin, derzeit eine "Detox"-Kur zu durchlaufen.

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack

Instagram / lilbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack im Musik-Studio

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2025