Nach Hochzeit: Leyla Lahouar will im Netz Heiter heißen

Vergangenes Wochenende war es endlich so weit: Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) haben sich standesamtlich das Jawort gegeben. Während das frisch vermählte Paar diesen besonderen Tag ausgiebig gefeiert hat, stellen ihre Fans nun eine brennende Frage: Warum tritt die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram immer noch unter ihrem Mädchennamen auf? In einer Story erklärt Leyla jetzt, wie es dazu kommt: "Ich hab's probiert, mir wird leider nicht geantwortet", klagte sie.

Auf TikTok hingegen hat die Namensänderung schnell funktioniert – dort nennt sie sich mittlerweile offiziell Leyla Heiter. Die Influencerin bleibt dennoch optimistisch und hofft, dass sie bald auch auf Instagram offiziell unter ihrem neuen Namen auftreten kann. Die Fans der ehemaligen Dschungelcamperin drücken ihr sicher fest die Daumen, dass die geplante Namensänderung auch bald auf Instagram durchgeht.

Die prachtvolle Hochzeit des Paares wurde von den Fans aufmerksam im Netz verfolgt. In einem extravaganten weißen Kleid mit Federschleppe strahlte Leyla an der Seite von Mike, der für den besonderen Tag in einen weißen Smoking mit weinroten Samtdetails geschlüpft war. Die Outfits des Paares polarisierten wie gewohnt auf Social Media. Während einige Fans begeistert von Leyla und Mikes Look waren, bezeichneten viele User die Outfitwahl als "lächerlich" oder "kitschig".

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / leylaheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Juli 2025