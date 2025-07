"Prominent getrennt"-Sidar gesteht: Er hat fremdgeknutscht

Sidar Sahin und Jana Klein stellen sich bei Prominent getrennt ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Seit ihrer Trennung im vergangenen Sommer blieb wohl einiges ungesagt – das finden die beiden Are You The One?-Bekanntheiten nun auf die harte Tour heraus. Am Pool fragt ihr Co-Star Ariel nach, ob sich die beiden ein Liebescomeback vorstellen können. Sidar winkt ab: "Es ist viel passiert in der Beziehung, viel Scheiße, aber im Endeffekt habe ich mit einer anderen Frau geschrieben." Es sei zwar nichts Sexuelles zwischen ihnen gewesen, dennoch sei es zu einem Zwischenfall gekommen. "Ich war im Klub und ich war nur am Chillen, da hat sie mir einen Kuss gegeben", schildert er. Jana reagiert überrascht – es ist das erste Mal, dass sie davon hört.

Sidar betont, er habe den Kuss nicht gewollt und sofort abgeblockt. Dennoch rollen bei Jana die Tränen: Sie ist sichtlich getroffen von dem Geständnis. "Wir sitzen da, und dann sagt er so was, just for fun. Als wäre das gar nichts", erklärt sie aufgelöst im Einzelinterview und fügt hinzu: "Ich fühle mich unnormal verarscht." Sidar gesteht sich ein, dass sein Timing besser hätte sein können. "Es ist ein schlechter Zeitpunkt gewesen, aber ich konnte das nicht weiter für mich behalten", meint er. Schließlich entschuldigt er sich bei seiner Ex für das plumpe Geständnis – Jana kauft ihm seine Reue allerdings nicht so ganz ab.

Jana und Sidar sind nicht das einzige Ex-Paar in der Show, das mit Untreue zu kämpfen hatte. Auch Giuliano Lorenzo Hediger gestand seiner Ex Ariel bereits, dass er in der Beziehung nach einer wilden Klubnacht fremdgeknutscht hat. Bei Jonny Jaspers und Laura Peuker sorgten ebenfalls Chatnachrichten für einen Riss in der Beziehung. Jonny bestreitet jedoch vehement, dass zwischen ihm und der anderen Frau etwas Körperliches vorgefallen sei.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Sidar

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger