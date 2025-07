Unangenehm: Brigitte Macron ignoriert Ehemann Emmanuel

Großer Empfang mit kleinen Stolpersteinen: Am Dienstag, den 8. Juli 2025, landeten Emmanuel Macron (47) und seine Ehefrau Brigitte Macron (72) in Großbritannien auf dem RAF-Flugplatz Northolt. Die beiden waren laut Gala eigens angereist, um von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) willkommen geheißen zu werden. Doch schon beim Verlassen des Flugzeugs kam es zu einem bemerkenswerten Moment: Während Brigitte die Stufen hinunterging, bot Emmanuel seiner Ehefrau galant die Hand an. Diese Geste übersah oder ignorierte die französische First Lady jedoch, was den Präsidenten kurzzeitig verdutzt wirken ließ.

Die anschließenden Momente ließen jedoch keinen Raum für peinliche Stille. Emmanuel Macron bewies Gelassenheit und setzte sogleich sein gewohnt charmantes Lächeln auf. Besonders Prinzessin Kate schien der Politiker um jeden Preis beeindrucken zu wollen – er zögerte nicht, ihr zur Begrüßung einen Handkuss zu schenken. Auch König Charles (76) zeigte sich laut Gala von der Geste inspiriert und begrüßte Brigitte Macron später mit einem angedeuteten Handkuss. Die Stimmung schien sich damit schnell entspannt zu haben, auch wenn der kurze Moment des Unbehagens zwischen den Macrons für viel Gesprächsstoff sorgte.

Dieser kleine Vorfall erinnert unweigerlich an das Ereignis in Vietnam, das vor einigen Wochen Wellen in den Medien schlug. Damals sorgte ein Videoclip für Spekulationen, in dem Brigitte Emmanuel scheinbar mit der Hand ins Gesicht stieß. Der Präsident kommentierte das Geschehen damals humorvoll und erklärte, dass das Paar nur "herumgealbert" habe. Beobachter fragen sich nun erneut, ob zwischen den beiden vielleicht mehr vorgeht, als sie nach außen hin zeigen. Trotz der aufkeimenden Gerüchte hat vor allem Emmanuel stets betont, wie gut das Verhältnis zu seiner Frau sei – vielleicht wird dieser Zwischenfall ebenso schnell geklärt wie der vermeintliche "Ohrfeigen-Skandal".

Getty Images Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron landen am 8. Juli 2025 in der RAF Northolt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate begrüßen Emmanuel und Brigitte Macron am 8. Juli 2025

Getty Images Emmanuel und Brigitte Macron werden bei ihrer Ankunft in der RAF Northolt von Prinz William und Prin