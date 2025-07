Calantha Wollny fordert das Aus für TV-Show "Die Wollnys"

Calantha Wollny (24), bekannt aus der Reality-Doku Die Wollnys, hat sich nun öffentlich gegen die Show ihrer eigenen Familie ausgesprochen. Über ihren Instagram-Kanal teilte die 24-Jährige ein Video, in dem sie zur Unterstützung einer Petition aufruft, die das Ende der RTLZWEI-Produktion fordert. Dabei betonte sie, es gehe ihr nicht um einen Angriff auf ihre Familie, sondern um den Schutz der jüngsten Familienmitglieder.

Die von Calantha unterstützte Petition kritisiert vor allem die Darstellung und Vermarktung von Kindern in der Show. Diese kämen häufig in unangemessenen Situationen vor die Kamera, was ihre Privatsphäre verletze und nachhaltig schädigen könne, so der Wortlaut. In einem weiteren Video sprach Calantha von ihren eigenen Erfahrungen als Kind, das unfreiwillig im Rampenlicht stand. "Wir hatten keine Freizeit, keine Zeit für uns", erinnerte sich Calantha. Laut ihren Aussagen streikten sogar einige ihrer Geschwister, um den Drehs zu entgehen.

Dass sich Calantha derzeit wieder vermehrt mit ihrer Familie auseinandersetzt, zu der sie eigentlich den Kontakt abgebrochen hat, könnte an dem jüngsten öffentlichen Streit mit ihrer Mutter Silvia Wollny (60) liegen. Das Wollny-Familienoberhaupt behauptete im Netz, dass die Polizei nach Calantha und deren Freund Alex suchen würde und rief ihre Follower zur Mithilfe auf. Ihre Tochter wiederum widersprach Silvia und stellte auf Instagram klar: "Hiermit stelle ich klar, dass die Polizei nicht nach mir, Calantha Wollny, sucht, so wie von meiner Mutter öffentlich angegeben." Auch die Polizeidienststelle in Neuss schaltete sich bereits ein und erklärte, dass keine Vermisstenanzeige zu Calantha vorliege.

Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

RTLZWEI Die Wollnys

Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny