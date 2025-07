So fanden Fans die "Ex on the Beach"-Moderation von Nura

Nura (36) versuchte sich bei der Reunion von Ex on the Beach als Moderatorin. Die Rapperin hinterließ mit ihrem Auftritt als Talkmasterin einen bleibenden Eindruck bei den Zuschauern. In den sozialen Medien wurde ihre Moderation begeistert gefeiert. Unter einem Instagram-Post der Sendung lobten Fans: "Sie hat das richtig gut gemacht" und "Nura hat wirklich unglaublich moderiert!" Einige Fans bemängelten jedoch, dass Nura während einer Diskussion mit Linda Braunberger (24) und Jermaine Diallo über ihre Beziehung zu hartnäckig nachfragte, obwohl die beiden den Wunsch geäußert hatten, gewisse Details nicht zu teilen.

Abgesehen davon wurde Nura von den Fans mit viel Lob bedacht. Ihre offene und respektvolle Art sowie die Fähigkeit, den Teilnehmern ehrliche Antworten zu entlocken, kamen gut an. "Omg Nura, bitte ab jetzt mehr Moderationen!", hieß es in einem Kommentar, während ein anderer Zuschauer schrieb: "Noch keine Moderatorin hat so viel aus den Leuten rausgequetscht wie Nura. Hab's geliebt." Die "Ex on the Beach"-Fans scheinen sich mehr solcher Auftritte von der 36-Jährigen zu wünschen.

Bei der Reunion der Show wurden einige Geheimnisse gelüftet. So plauderten die Teilnehmer aus, dass es nach den Dreharbeiten zu einem Kuss zwischen Joshi und Marlisa Rudzio (35) kam. Auch Linda und Jermaine konnte Nura einige brisante Details entlocken: Obwohl die beiden frisch zusammen sind, kam es bereits zu Seitensprüngen.

Instagram / nura Nura, 2025

Instagram / nura Rapperin Nura bei der "Ex on the Beach"-Reunion

Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, 2025