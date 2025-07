"Prominent getrennt"-Date von Ariel und Giuliano eskaliert

Bei Prominent getrennt trifft neben vielen weiteren auch ein besonders explosives Ex-Paar aufeinander. Ariel und Giuliano sorgten bereits kurz nach ihrem Einzug für eine Menge Drama – vielleicht ist genau das der Grund, weshalb die beiden als erstes Team zur "Zeit zu zweit" geschickt werden. Dort sollen sie sich eigentlich bei einem Glas Sekt aussprechen. Die Zweisamkeit artet aber schnell in einen heftigen Streit aus. Während die 21-Jährige ihrem Ex vorwirft, nach der Geburt der gemeinsamen Tochter nicht für sie dagewesen zu sein, behauptet Giuliano, dass er der Einzige sei, der Einsicht zeigt. Ariel unterbricht ihn, woraufhin dem Realitystar der Kragen platzt: "Du bist so respektlos, lass mich doch ausreden."

Giuliano und Ariel liefern sich einen Schlagabtausch, wobei keiner ein gutes Haar am anderen lässt. Ariel beschuldigt ihn des Fremd-Flirtens, Giuliano entgegnet, dass er nie ein gutes Gefühl von ihr bekommen habe und dass er es ihr übel nehme, dass sie direkt nach der Trennung etwas mit einem anderen anfing. "Das hat alles kaputt gemacht, ich wusste, das kann ich niemals verarbeiten", wütet er, woraufhin die Rothaarige schießt: "Du kannst nicht verarbeiten, dass ich etwas mit einem Mann hatte, als ich Single war? Wie kann ich dann verarbeiten, dass du in der Beziehung eine andere in dein Hotelzimmer mitnimmst?" Die Situation eskaliert. "Du ekelhafter Hund, Giuliano", beleidigt sie den Vater ihrer Tochter und schüttet ihren Sekt auf ihn. Er sagt ihr zwar, dass er sie noch liebe, entflieht dann aber mit den Worten "ich habe keinen Bock mehr" aus der Szene. Auch zurück bei ihren Mitkandidaten findet der Streit noch kein Ende. "Komm auf dein Niveau klar gerade. Du stellst mich gerade dar, als hätte ich dich angebettelt für deinen hässlichen Schw*nz. Halt mal deine Fresse. Deinen Schwa*nz will keiner freiwillig", wütet Ariel.

Vergangenes Jahr schienen die beiden Schweizer noch ein echtes Traumpaar zu sein. Gemeinsam stellten sie 2024 bei Love Fool ihre Beziehung auf die Probe. Bei der großen Wiedersehens-Show verkündeten die frisch gebackenen Eltern jedoch, dass sie kein Paar mehr sind. Auch das Co-Parenting für die gemeinsame Tochter Ileyna gestaltet sich seit ihrer Trennung anscheinend schwierig. "Ich habe gar keinen Kontakt mit der Kleinen – seit fünf Wochen. Ich werde über nichts informiert, ich werde nichts gefragt. Wir haben 50/50 Sorgerecht und auf das wird komplett geschi*sen", offenbarte der Vater vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Ariel

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024