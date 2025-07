Action und Psychothriller: Dakota Johnson will neue Rollen

Dakota Johnson (35) hat Großes vor: Die Hollywood-Schauspielerin verriet kürzlich, dass sie karrieretechnisch neue Herausforderungen sucht. "Ich bin offen für alles", erklärte die 35-Jährige laut Variety beim Karlovy Vary Filmfestival und stellte dabei in Aussicht, dass sie gerne mal die Rolle eines Psychopathen übernehmen würde. Auch in einem Actionfilm mitzuspielen, wäre für die Ex von Chris Martin (48) äußerst spannend.

In ihrer bisherigen Karriere hat die US-Amerikanerin schon in ganz verschiedenen Genres geglänzt. Mit ihrer jüngsten Leistung in Celine Songs romantischer Dramedy "Materialists" erntete sie großes Lob. Ihr komödiantisches Talent stellt sie bald in Michael Angelo Covinos "Splitsville" unter Beweis. Eine wirkliche Schurkenrolle hat sie bislang jedoch noch nicht gespielt. Ihre Familie hingegen kennt sich mit düsteren Charakteren bestens aus: Ihre Mutter Melanie Griffith (67) sowie ihr Vater Don Johnson (75) waren beide in Rollen zu sehen, die eindeutig psychopathische Züge aufwiesen. Auch Dakotas Großmutter Tippi Hedren (95) trat in Alfred Hitchcocks (✝80) Thrillern "Die Vögel" und "Marnie" in verstörenden Szenarien auf.

Abseits ihrer Schauspielkarriere steht Dakota derzeit auch hinter der Kamera. Nach ihrer Mitwirkung an gefeierten Projekten wie "Splitsville" arbeitet die vielseitige Künstlerin an ihrem Regiedebüt. Dieses basiert auf einem Drehbuch von Vanessa Burghardt und ist ein Herzprojekt, an dem sie mit voller Hingabe feilt. Privat ist die Schauspielerin für ihre Bodenständigkeit und ihren engen Familienzusammenhalt bekannt. Trotz ihres enormen Erfolgs legt sie großen Wert darauf, ihre künstlerischen Ambitionen mit einem erfüllten persönlichen Leben zu vereinen.

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Materialists" im Juni 2025

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson im November 2021 in Kalifornien.

Eric Kowalsky / MEGA Dakota Johnson, Schauspielerin