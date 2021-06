Süße Nachrichten aus Kanada! Am 1. Januar 2020 heiratete Schauspielerin Kylie Bunbury – bekannt aus "When They See Us" und "Big Sky" – ihren Mann Jon-Ryan Alan Riggins. Die beiden Turteltauben gaben sich bei einer superromantischen Zeremonie auf Madeira das Jawort. Rund anderthalb Jahre später feiern die zwei jetzt den nächsten großen Meilenstein in ihrer Beziehung: Kylie und Jon-Ryan bekommen ihr erstes gemeinsames Kind!

Das gab die Kanadierin nun superstolz auf Instagram bekannt, wo sie auch direkt zum ersten Mal ihren Baby-Bauch zeigt. Auf den hübschen Fotos von Kyla und ihrem Mann, die am Strand von Maui geschossen wurden, ist ihre kleine Babykugel bereits deutlich zu sehen! In der Bildunterschrift schwärmt die Mama in spe: "Das Leben ist eine ganze Reihe von Erwachen – dieses ist bisher unser größtes."

Ihre Fans und Freunde sind natürlich total aus dem Häuschen und gratulieren den werdenden Eltern unter dem Posting überschwänglich – darunter auch Miley Cyrus (28)' Verflossene Kaitlynn Carter (32), die aktuell ebenfalls schwanger mit ihrem ersten Kind ist: "Ahh! Glückwunsch!", jubelt die Beauty. Auch Ryan Dorsey (37), der Ex des verstorbenen Glee-Stars Naya Rivera (✝33), lässt liebe Worte da.

