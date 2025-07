So ähnlich sehen sich Kate Beckinsale und ihre Tochter

Kate Beckinsale (51) gönnte sich eine kurze Auszeit vom Alltag und verbrachte Zeit mit ihrer Tochter Lily Mo Sheen (26). Die Schauspielerin teilte auf Instagram Fotos von ihrem Mädelstrip, wobei vor allem die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ins Auge fiel. Mit ihrem langen Haar und markanten Gesichtszügen erinnert Lily stark an Kate. Damit beeindruckt sie die Fans der "Underworld"-Darstellerin immer wieder. Kate bezeichnete den Ausflug als "kurz und kostbar", da sie aktuell mit der Pflege ihrer an Krebs erkrankten Mutter Judy stark eingespannt ist. Die 26-jährige Lily ist Kates einziges Kind und das Ergebnis der früheren Beziehung zu Schauspieler Michael Sheen (56).

Die enge Bindung zwischen Kate, die offen über Stress und Traumata spricht, und ihrer Tochter ist kaum zu übersehen. Lily, die 2017 ihr Studium an der New York University begann, lebt inzwischen in New York City und strebt ebenfalls eine Schauspielkarriere an – ganz wie ihre Eltern. Kate selbst hatte laut dem Magazin People 2022 erklärt, dass sie ursprünglich eine andere Karriere für ihre Tochter bevorzugt hätte: "Ich hätte es lieber gesehen, wenn sie Ärztin geworden wäre", räumte die Schauspielerin lachend ein. Dennoch unterstützt sie Lilys Entscheidung voll und ganz und betont immer wieder, wie wichtig ihr das gute Verhältnis zu Michael sei, um ein stabiles Umfeld für Lily zu schaffen. Trotz ihrer Trennung 2003 empfindet Kate noch große Zuneigung für ihren ehemaligen Partner.

Neben ihren familiären Herausforderungen ist Kate in der Vergangenheit immer wieder mit auffälligen Social-Media-Aktivitäten in die Schlagzeilen geraten. Besonders ihre kreativen und freizügigen Fotos weckten das Interesse ihrer Fangemeinde – sei es mit ihren extravaganten Outfits oder, wie vor Kurzem, mit einer in zuckerwattepink leuchtenden Katze. Kate nutze solche Gelegenheiten, um trotz schwieriger Zeiten ein Stück Normalität und Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen. Schon früh war für Kate klar, dass sie einmal Schauspielerin werden wollte. Ihre Eltern standen ebenfalls vor der Kamera – kein Wunder also, dass auch sie der Weg in die Filmwelt führte. "Ich war während meiner Kindheit vom Film umgeben", erinnerte sich die Hollywood-Schönheit einmal in einem Interview.

Collage: Instagram / katebeckinsale, Instagram / katebeckinsale Collage: Lily Mo Sheen und ihre Mutter Kate Beckinsale posten Bilder, die ihre Ähnlichkeit unterstreichen.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy singen gemeinsam

Getty Images Michael Sheen und Kate Beckinsale bei der Golden-Globe-Afterparty in Beverly Hills im Januar 2014