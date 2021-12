Saskia Beecks (33) lässt nun das vergangene Jahr Revue passieren. Mit diesem Rückblick meldet sie sich aus einer längeren Netz-Auszeit zurück. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erklärt, dass sie zuletzt einfach nicht so viel zu berichten hatte und sich deshalb nur wenig meldete. Währenddessen hatte der TV-Star jedoch Zeit, über einiges nachzudenken und kam zu dem Schluss: 2021 waren für sie zwölf richtig anstrengende Monate!

"Leute, ich muss gestehen, dass dieses Jahr bisher mein härtestes Jahr war – in jeglicher Richtung", hält Saskia am Dienstagabend in ihrer Instagram-Story fest. Deswegen habe sie sich auch oft zurückgezogen. Wie die Wahlkölnerin erst jetzt bemerkte, habe ihr die Pandemie doch mehr zugesetzt als gedacht – vor allem emotional. "Ich musste ein paar Verluste erleiden, aber ja, ich sage mal so: Was einen nicht umbringt, macht einen stärker", zeigt sich die 33-Jährige optimistisch.

Zukünftig wolle sie jetzt wieder mehr von sich sehen und hören lassen und kann schon mal verraten: "Ich habe auf jeden Fall ein paar spannende Projekte vor mir und ich habe meine Ziele neu ausgerichtet." An was genau sie arbeitet, das behält sie allerdings für sich. Stattdessen gönnt sich Saskia nach dem Update erst mal eine Pause, da sie gerade eine Kieferhöhlenentzündung hat. "Der Filter regelt schon einiges, sonst würde ich aussehen wie ein Chipmunk mit Mütze", scherzt sie.

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, 2020 in New York

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, bekannt durch "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks in Köln im August 2021

