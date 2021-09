Das wäre eine sagenhafte Reunion! Saskia Beecks (33) und Nathalie Bleicher-Woth (24) hatten sich 2019 nach einem halben Jahr Beziehung wieder getrennt. Zunächst schienen sich die beiden ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerinnen im Schlechten auseinander gegangen zu sein – doch dann folgte im Juni dieses Jahres die Aussprache. Seitdem war es still um die beiden geworden. Nun waren Saskia und Nathalie jedoch gemeinsam in Berlin unterwegs!

In ihrer Instagram-Story teilte Saskia die Aufnahmen von einem spaßigen Get-together. Grinsend und mit mehreren bunten Luftballons in der Hand tritt Nathalie in dem Video durch die Tür einer Wohnung. "Nix hat sich geändert", kommentiert Saskia mit einem lachenden Emoji die Story – und spielt dabei vielleicht auf ihr einstiges Verhältnis an. Anschließend schienen die zwei gemeinsam zu einem Event zu gehen – begleitet von der TV-Bekanntheit Chris Grey.

Ob zwischen den beiden Frauen wieder etwas läuft? Direkt verriet die 33-Jährige nichts dazu – sprach aber in der Story immer wieder von einem "Wir"! "Die Zeit war wieder mal viel zu kurz und ich bin ein bisschen sentimental geworden", erklärt sie bei ihrer Abfahrt nach Köln. Sie müsse in Zukunft öfter in die Hauptstadt reisen – vielleicht wegen ihrer neuen alten Flamme...

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth im März 2019

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de