Saskia Beecks (33) weicht der schwangeren Nathalie Bleicher-Woth (25) nicht von der Seite! Im Januar 2019 sorgten die einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerinnen für eine Sensation: Sie gingen mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit! Nach nur einem halben Jahr war aber schon wieder alles aus und vorbei. Obwohl Nathalie preisgab, dass Saskia ihr das Herz brach, verstehen sich die Frauen heute prima. Aktuell befindet sich Nathalie in neuen Umständen: Die Influencerin erwartet ihr erstes Baby! Besonders in dieser Zeit steht Saskia ihrer Freundin bei, wie Nathalie im Promiflash-Interview verriet!

