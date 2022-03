Wie stehen Nathalie Bleicher-Woth (25) und Saskia Beecks (33) heute zueinander? Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars waren 2019 ein Paar. Nach der Trennung gab es zwischen den Influencerinnen Reibereien – mittlerweile haben die zwei sich aber schon lange ausgesprochen. Nun waren Nathalie und Saskia gemeinsam auf einem Event – in welchem Verhältnis stehen sie heute zueinander? Promiflash hat nachgehakt.

Promiflash hat die beiden im Rahmen der Berlin Fashion Week auf dem Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit" getroffen – sie wirkten sehr vertraut und hielten Händchen. Jedoch sei eine Liebes-Reunion nicht der Grund dafür: "Wir sind als Freunde hier. Wir haben mittlerweile ein eher familiäres Verhältnis", beschrieb Saskia die Beziehung der beiden. Das konnte Nathalie nur bestätigen: "Wir sind wie eine Familie geworden, Saskia ist so eine Vertrauensperson mittlerweile."

Vor allem zurzeit braucht Nathalie ihre Ex als Vertrauensperson – die Brünette ist nämlich schwanger. "Saskia ist mir auf jeden Fall eine Stütze jetzt", machte die 25-Jährige deutlich und betonte, wie froh sie ist, die 33-Jährige während ihrer Schwangerschaft an ihrer Seite zu haben.

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Influencerin

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content

