Kim Tränka plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Im Frühjahr suchte der Blondschopf als Prince Charming nach seinem Mr. Right – in Maurice Schmitz fand er schlussendlich seinen Deckel. Das Pärchen ist sogar bereits zusammengezogen! In einem Podcast verriet Kim jetzt: Früher hatte er es durchaus auch mal mit Frauen versucht – vor allem sexuell. Doch bei einer Sache habe ihn stets der Würgereflex überrascht: Wenn die Frau bei ihm Oralverkehr ausgeübt hatte!

Im Podcast "Schwuler gehts nicht" von Big Brother-Sternchen Pat Müller (32) und dessen Partner Sebastian ließ Kim nun die Hosen runter und berichtete: "Tatsächlich ist es immer so gewesen, wenn ich einen Blowjob erhalten habe, hatte ich immer den Würgereflex. Frag mich nicht, woran das gelegen hat. Das war so unangenehm für mich und ich weiß bis heute nicht, woran das lag", erzählte das Male-Model. Er frage sich bis heute, ob es an den Frauen gelegen habe, mit Männern sei ihm so etwas nämlich nie passiert. Glücklicherweise hätten die Damen nie etwas vom Würgereiz mitbekommen.

Wer jetzt allerdings deswegen denkt, Kim habe es damals nicht gefallen, der irrt: "Das war nicht angeekelt, das war einfach irgendein Move, der diesen Würgereflex ausgelöst hat. [...] Bei der Dritten dachte ich irgendwann, dann ist das so, vielleicht ist das das Gefühl, was man hat, wenn man einen Blowjob bekommt", stellte er klar. Sein Gesprächspartner Pat vermutete hingegen: "Ich glaube, dein Körper wollte dir da schon mitteilen, dass du am falschen Ufer bist."

Anzeige

RTL Maurice Schmitz und Kim Tränka bei der "Prince Charming"-Wiedersehensshow

Anzeige

TVNow Kim Tränka, 2021 in Griechenland

Anzeige

TVNow Prince Charming Kim Tränka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de