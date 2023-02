Valentinstag allein? Kim Tränka klärt Beziehungsstatus auf

Wie sieht es im Moment in Kim Tränkas Liebesleben aus? Der gelernte Automobilkaufmann hatte im Rahmen der dritten Prince Charming-Staffel nach seinem Mr. Right gesucht und sich im Finale für Maurice Schmitz entschieden. Im Juni 2022 hatten die beiden dann jedoch ihre Trennung publik gemacht. In wenigen Tagen steht der Valentinstag an – aber hat Kim denn inzwischen wieder eine besondere Person an seiner Seite, mit der er diesen Tag verbringt? Im Promiflash-Interview sorgte der Influencer jetzt für Klarheit...

"Tatsächlich werde ich den Valentinstag nicht besonders feiern. Ich werde ihn mit mir verbringen", erklärte der ehemalige "Prince Charming"-Star am Rande von David Lovrics Pre-Valentinstagsparty gegenüber Promiflash. Zudem gab der Hottie preis, dass er im Moment keinen festen Partner an seiner Seite habe. "Es gibt aktuell niemanden, mit dem ich den Valentinstag explizit verbringen würde", stellte er nämlich klar.

Im Allgemeinen hält Kim offenbar nicht allzu viel von dem Konzept Valentinstag! "Prinzipiell sollte man nicht nur an einem Tag die Liebe feiern und seinen Partner wertschätzen, sondern das ganze Jahr über", betonte der ehemalige Krawattenverteiler. Anstelle von Rosen oder Pralinen sei für ihn das schönste Geschenk für einen Partner, "dass man Zeit miteinander verbringt".

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Oktober 2022

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im März 2022

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, Prince Charming 2021

