Nach "Prince Charming": So sollte Kim Tränkas Traummann sein

Als Prince Charming suchte Kim Tränka vergangenen Jahres unter 21 Singles seinen Traummann. Eine emotionale Reise, gekrönt mit einem vorläufigen Happy End, denn der 32-Jährige verliebte sich während der Show in Maurice Schmitz. Nachdem die beiden sogar zusammen gezogen waren, gaben sie nach einem gemeinsamen Jahr die Trennung bekannt. Von seinem Traummann hat Kim dennoch eine ganz genaue Vorstellung. Im Promiflash-Interview verrät er, welche Eigenschaften sein Partner mitbringen sollte.

"Ich mag es, wenn Menschen ein Charisma haben, also charakterstark sind. Wenn sie eine Ausstrahlung besitzen und man sich gegenseitig auch irgendwie durch das Leben führen kann", berichtet der ehemalige Prince Charming auf der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric offen. Damit zeigt er den Wunsch, sein Leben mit einem anderen Menschen zu teilen. Auch Humor sollte sein Traummann mitbringen, denn diese Eigenschaft ist Kim besonders wichtig.

Doch nicht nur Charakterstärke und Humor haben für den 32-jährigen eine große Bedeutung. "Ich glaube, so diese Basics wie Ehrlichkeit, Loyalität und so was, das braucht man nicht mehr aufzählen", stellt er klar. Seine Aussagen zeigen, dass Kim selbst nach der turbulenten Beziehung mit Maurice und der darauffolgenden Trennung die Suche nach der Liebe wohl noch nicht aufgegeben hat.

RTL Maurice Schmitz und Kim Tränka bei der "Prince Charming"-Wiedersehensshow

TVNow Kim Tränka, Prince Charming

TVNow Prince Charming Kim Tränka

