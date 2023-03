Aufgepasst: Diese Tipps haben Realitystars für den Bachelor

Es ist wieder so weit: Der neue Bachelor David Jackson sucht in Mexiko nach seiner großen Liebe und lässt die Zuschauer an seiner emotionalen Reise und Gefühlswelt teilhaben. Welche der Single-Frauen eine Rose bekommen und David somit weiter kennenlernen dürfen, ist ganz ihm selbst überlassen. Eine Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist. Zwei deutsche Kuppelshow-Stars geben in einem Promiflash-Interview ihre Insider-Tipps preis.

Als Prince Charming verteilte Kim Tränka zwar Krawatten statt roten Rosen, doch auch er war genau wie David im Fernsehen auf der Suche nach der großen Liebe. Auf der Pre-Valentintagsparty von David Lovric teilt er im Promiflash-Interview seine Tipps: "Er soll einfach die komplette Reise genießen, also ich glaube, das ist es einfach". Wie das gelingt, verrät er auch: "Hab tolle Dates mit den Frauen und dann guck einfach, was am Ende dabei rauskommt."

Auch Stephie Stark (27) hat durch ihre Teilnahme beim "Bachelor" und bei Bachelor in Paradise bereits Erfahrung. Sie äußert einen weiteren Geheimtipp für David Jackson: "Ich glaube, der muss die auch aufs Neue kennenlernen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass es ein ganz anderer Mix ist. Vielleicht wird es dadurch umso interessanter." Dass sich der neue Bachelor davon beeinflussen lässt, dass eine der Damen vielleicht schon ein Kind hat, glaubt Stephie nicht.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Der neue Bachelor David Jackson

Anzeige

TVNow Kim Tränka, Prince Charming 2021

Anzeige

RTL / René Lohse Stephie Stark, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de