Diese TV-Stars waren beim "Germany's Next Topmodel"-Casting!

Diese Gesichter werden eingefleischte Reality-TV-Fans sicherlich bekannt vorkommen! Seit fast 20 Jahren sucht Heidi Klum (50) bei Germany's Next Topmodel die schönsten Mädchen Deutschlands. Heute Abend startete die 19. Staffel – und zwar mit einer besonderen Neuerung: In diesem Jahr dürfen sich auch die Männer auf dem Laufsteg beweisen. So auch der ehemalige Charming Boys-Kandidat Pitzi Müller. Doch der Hairstylist ist nicht der einzige Realitystar, der bei "Germany's Next Topmodel" sein Glück versucht!

Die erste Folge der neuen Staffel startet mit einem offenen Casting – und einigen bekannten Gesichtern: So liefen unter anderem die Prince Charming-Jungs Kim Tränka, Marcel Meyer und David Lovric vor der Modelmama auf dem Laufsteg, allerdings erfolglos. Der Köln 50667-Star Lucas Schwarze hatte hingegen mehr Glück: Auch der Laiendarsteller packte seine besten Posen aus – und konnte die Modelmama von sich überzeugen. Ebenso war der Love Island-Star Marcellino Kremers in der heutigen Folge zu sehen. Ob er mit seinen Fähigkeiten als Model überzeugen konnte, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Doch was halten die Zuschauer von dem mit Realitystars gespickten Casting? "Wie viele Trash-TV-Typen da auch einfach rumsitzen", schreibt ein User ungläubig auf X, während sich ein weiterer freut: "Habe ich da gerade Marcellino gesehen? Mein Trash-TV-Hirn ist im Himmel!"

ProSieben/Michael de Boer Pitzi Müller, Hair- und Make-up-Artist

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im Oktober 2021

ActionPress David Lovric im Oktober 2022 in Köln

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Influencer

