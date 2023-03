"Prince Charming"-Spin-off: Das meinen die Ex-Boys dazu!

Wird die neue Show Anklang finden? In diesem Jahr soll es erstmals ein Spin-off von Prince Charming geben, welcher bereits unter dem Titel "Charming Boys" angepriesen wurde. In der Sendung sollen nicht nur bereits bekannte Gesichter aus dem Gay-Dating-Format vor die Kamera treten, sondern auch neue Teilnehmer. Es heißt, das Konzept des Spin-offs werde dem Konzept von Bachelor in Paradise sehr ähneln. Im Talk mit Promiflash äußern sich nun ehemalige "Prince Charming"-Boys: Das sagen sie zum neuen Format!

Gegenüber Promiflash verrät die Reality-TV-Ikone Sam Dylan (32): "Ich hoffe, die Show wird seinen Zweck erfüllen und dass die Kandidaten nicht nur Follower auf Social Media suchen." Der "Prince Charming" der dritten Staffel, Kim Tränka, denkt, dass das neue Format sehr unterhaltsam werden könne. "Ich finde gut, dass der Fokus nicht mehr nur auf eine Person gelenkt ist", schildert er. Dieser Meinung ist wohl auch David Lovric und sagt: "Die Kandidaten können sich hoffentlich gegenseitig gut kennenlernen und eine wundervolle Zeit zusammen verbringen."

Sam und Kim scheinen sich jedoch einig zu sein, dass sie beide es sich nicht vorstellen können, selbst bei "Charming Boys" teilzunehmen. "Für mich wäre das einfach nichts", äußert Letzterer. David hingegen ist von einer Teilnahme anscheinend gar nicht so abgeneigt und erklärt: "Ich würde schon allein deshalb mitmachen, weil ich eben das Konzept sehr gut finde."

Anzeige

privat Sam Dylan

Anzeige

Instagram / kim_tnka Kim Tränka im März 2022

Anzeige

ActionPress David Lovric im Oktober 2022 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de