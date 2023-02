Valentinstags-Verwirrung: Kriegt Mo Rosen von Ex Kim Tränka?

Startete Kim Tränka etwa einen Annäherungsversuch? Der ehemalige Prince Charming gab Maurice Schmitz die letzte Krawatte – nach der Show wurden die zwei dann ein Paar. Im Juni zerbrach die Beziehung dann aber und auf die Trennung folgte eine unangenehme Schlammschlacht. Steht nun etwa eine Versöhnung bevor? Maurice deutete nun nämlich an, dass sein Ex Kim ihm zum Valentinstag Blumen geschickt hat!

Auf TikTok postete Maurice ein Video, in dem er von seinem ereignisreichen Valentinstag spricht. Er habe Blumen von Freunden bekommen – daraufhin kam aber noch ein zweiter Strauß! "Auf jeden Fall klingelte es im Büro heute noch ein zweites Mal und es kam ein Blumenstrauß von einem Absender, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Was lustig war, einer meiner Chefs hat heute noch den Witz gemacht: 'Vielleicht kriegst du heute noch Blumen von deinem Ex.'" Dabei sei auch eine Karte gewesen, auf der "Weil du es verdienst. Es tut mir leid!" gestanden haben soll – und ein Name, den Maurice aus rechtlichen Gründen nicht nennen wolle.

Erst habe er sich total gefreut – in der Hoffnung, man könne nun erwachsen miteinander umgehen. In der Vergangenheit sei der Influencer nämlich oftmals ignoriert worden, zum Beispiel auf Events. Daraufhin habe er bei einer Kontaktstelle anfragen lassen, ob die Blumen tatsächlich von besagtem Ex seien – dies wurde aber verneint. "Es ist auf jeden Fall superstrange irgendwie", fasste Maurice zusammen.

RTL / Kathrin Krok Maurice Schmitz und Kim Tränka in Paris

Instagram / thegreatestmoman Kim Tränka und Maurice Schmitz im Mai 2022

RTL / Kathrin Krok Kim Tränka und Maurice Schmitz, "Prince Charming"-Paar 2021

