War das die Todesursache? Vincent Jackson wurde am vergangenen Mittwoch tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Der plötzliche Tod des Footballprofis gab den Beamten Rätsel auf. Zuletzt war diagnostiziert worden, dass der Sportler an chronischem Alkoholismus litt – doch ist er daran auch gestorben? Eine neue Untersuchung seines Kopfes lüftet nun vielleicht das Geheimnis: Vincent hatte offenbar eine bisher völlig unentdeckte Hirnerkrankung.

Im TV-Format "Good Morning America" äußerte sich Dr. Ann McKee, die das Gehirn des NFL-Stars untersucht hat: Demnach seien "mehrere Bereiche des Hirns in beiden Hälften von chronisch-traumatischer Enzephalopathie betroffen" gewesen. Dabei handelt es sich um eine neuronale Störung, die häufig nach Schlägen oder Stößen gegen den Kopf auftritt. Als Folge können Stimmungsveränderungen, aggressives Verhalten und Depressionen auftreten, erklärte die Expertin.

Daher scheint es denkbar, dass es Vincent immer schwerer fiel, sich zu konzentrieren und auf Dinge zu fokussieren. Seine Witwe Lindsay mutmaßte in der Show, dass ihr Mann womöglich deshalb zur Flasche griff: "Er sagte mir, dass er sich benebelt im Kopf fühle und dass der Alkohol es besser mache."

