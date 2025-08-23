Shah Rukh Khans Sohn blickt selbstironisch auf Zeit im Knast

Aryan Khan (27), der Sohn des berühmten Bollywood-Stars Shah Rukh Khan (59), sorgt derzeit mit dem Trailer zu seinem Regiedebüt "The Ba***ds of Bollywood" auf YouTube für Aufsehen. Gemeinsam mit seinen Eltern Shah Rukh und Gauri Khan enthüllte er die Vorschau auf die neue Webserie, die ab dem 18. September 2025 gestreamt werden kann. Besonders eine Gefängnisszene hat die Internetgemeinde in Aufruhr versetzt: Ein Polizist sagt zu einem Häftling, er solle sich keine Sorgen machen, da Menschen im Gefängnis oft noch berühmter werden. Diese Worte, verbunden mit dem Hinweis "Drehbuch und Regie von Aryan Khan" werden von Fans als Anspielung auf Aryans eigene Vergangenheit interpretiert, obwohl Aryan dies nicht explizit bestätigt hat.

In den sozialen Medien wurde schon wild spekuliert, ob Aryan mit der Szene tatsächlich seine eigene Haftzeit aus dem Jahr 2021 selbstironisch thematisiert. Der junge Regisseur war damals während einer Razzia auf einem Kreuzfahrtschiff verhaftet worden und verbrachte fast einen Monat im Gefängnis, bevor er entlassen wurde. Viele lobten den selbstkritischen Humor im Drehbuch und die Art, wie Aryan damit umgeht. "Du bist einfach großartig, Aryan!", schrieb ein User begeistert auf X, während ein anderer anmerkte, dass Aryan seine Kritiker mit Stil in Schach halte.

Bereits Aryans Auftritt im Teaser brachte die Fans ins Schwärmen. Die Zuschauer zeigten sich vor allem von seiner Ausstrahlung und seinem Look überwältigt. "Wie eine jüngere Version von Shah Rukh!", lautete einer der begeisterten Kommentare auf X. Viele merkten an, wie sehr der Stil des Regisseurs an den seines berühmten Vaters erinnere. Und obwohl Aryan in erster Linie Regie führt, stand er mit seiner markanten Präsenz für viele klar im Mittelpunkt. "Wie kann jemand in so kurzer Zeit so viel Ausstrahlung zeigen?", fragte ein User stellvertretend für den begeisterten Tenor im Netz.

Getty Images Shah Rukh Khan und Aryan Khan, August 2025

Getty Images Aryan Khan, seine Mutter Gauri Khan und sein Vater Shah Rukh Khan, Juni 2018

Getty Images Shah Rukh Khan, Gauri Khan und Aryan Khan, August 2025