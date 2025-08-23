Sylvester Stallones Gastauftritt in Bollywood-Film floppte

Sylvester Stallone (79) hat bereits in zahlreichen Filmen geglänzt, doch sein Auftritt im Bollywood-Spielfilm "Kambakkht Ishq" von 2009 dürfte selbst für eingefleischte Fans des Actionstars eine Überraschung gewesen sein. In der indischen Actionkomödie, die Romantik, Slapstick und überdrehte Kampfszenen vereint, verkörpert Sylvester sich selbst. In einer denkwürdigen Szene rettet er die weibliche Hauptfigur, gespielt von Kareena Kapoor (44), vor einer Gruppe Angreifer, wie ein Clip des Films auf YouTube zeigt. Mit bloßen Händen schlägt er die Schläger in die Flucht, verschiebt ein Auto und benutzt sogar einen Parkautomaten als Waffe. Auch bei einer Preisverleihung taucht Sylvester auf und überreicht Akshay Kumar (57), dem zweiten Hauptdarsteller des Films, eine Auszeichnung.

Trotz solcher Highlights galt "Kambakkht Ishq" als Flop und bekam laut kino.de herbe Kritik von der Fachpresse. Geschmacklose Witze, Gewalt gegen Frauen und beleidigende Sprache ließen den Film scheitern – und selbst Sylvesters Auftritt konnte die Meinungen der Kritiker nicht ändern. Doch das Starensemble war beeindruckend: Neben ihm wirkten auch Hollywood-Größen wie Denise Richards (54), Holly Valance und Brandon Routh mit. Während die aufwendig inszenierte Kombination aus Romantik, Action und Slapstick ein kulturelles Crossover bieten sollte, fand das Publikum letztlich jedoch wenig Gefallen an der Umsetzung.

Für Sylvester war die Teilnahme an dem Projekt dennoch eine bewusste Entscheidung. In einem Interview erklärte er, angetan von der Idee eines kulturellen Brückenschlags gewesen zu sein. Auch das Thema des Films, das für ihn Herz, Spiritualität und die physische Darstellung von Liebe repräsentierte, habe ihn angesprochen. Sylvester erklärte gegenüber Eros Now Music: "Es geht um Herz, um Geben und Spiritualität, um die physische Manifestation von Liebe." Dieser Gastauftritt in der indischen Filmwelt bleibt sicherlich einer der kurioseren Momente in seiner beeindruckenden Laufbahn.

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Getty Images Kareena Kapoor und Akshay Kumar, November 2019

ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982