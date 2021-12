Drakeo the Ruler ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Darrell Caldwell heißt, erarbeitete sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der Musikszene. Neben anderen berühmten Musikern wie Snoop Dogg (50) und 50 Cent (46) sollte er auf dem "Once Upon a Time in LA"-Festival nun für gute Stimmung sorgen – das Festival sollte für Drakeo aber tragischerweise tödlich enden.

Gegen 21:00 Uhr wurde der 28-Jährige im Backstage-Bereich mit einem Messer attackiert, wie The Sun und andere Medien berichten. Daraufhin wurde er in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht – dort verstarb er aber an seinen schweren Verletzungen. Noch wurden keine Verdächtigen festgenommen.

Das Festival wurde daraufhin unterbrochen. "Aus Respekt vor den Beteiligten und in Abstimmung mit den Behörden, haben sich die Künstler und die Veranstalter dazu entschieden, keine weiteren Songs zu spielen, sodass das Festival eine Stunde früher beendet wurde", hieß es in dem Statement eines Sprechers.

Drakeo the Ruler, Rapper

Drakeo the Ruler im Oktober 2021

Snoop Dogg und 50 Cent im August 2019 in New York City

