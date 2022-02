Wurde Drakeo the Ruler (✝28) nicht ausreichend beschützt? Der Rapper kam im Dezember vergangenen Jahres auf tragische Art und Weise ums Leben. Auf dem Festival "Once Upon a Time in LA" wurde der Musiker im Backstage-Bereich erstochen und starb danach im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Drakeos Bruder klagt nun gegen den Veranstalter, weil der 28-Jährige angeblich nicht genug geschützt worden sei.

Aus neuen Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Drakeos Bruder die Veranstalter für den Tod des "Long Live The Greatest"-Interpreten verantwortlich macht. Es seien nämlich nur mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Man hätte mehr für Drakeos Sicherheit tun müssen, vor allem, weil das Festival in einem Bezirk stattgefunden habe, in dem es viele Gangs gebe – mit diesen sei Drakeo offenbar schon zuvor aneinandergeraten.

Das Festival war nach dem dramatischen Vorfall abgebrochen worden. "Aus Respekt vor den Beteiligten und in Abstimmung mit den Behörden, haben sich die Künstler und die Veranstalter dazu entschieden, keine weiteren Songs zu spielen, sodass das Festival eine Stunde früher beendet wurde", hatte ein Sprecher damals verkündet.

Instagram / drakeotheruler Drakeo the Ruler, Rapper

Instagram / drakeotheruler Drakeo the Ruler, Musiker

Instagram / drakeotheruler Drakeo the Ruler im Oktober 2021

