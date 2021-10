Snoop Dogg (50) feiert einen großen Meilenstein in seinem Leben – er wird heute 50 Jahre alt. Schon seit knapp drei Jahrzehnten ist der Rapper ein fester Bestandteil der Musikindustrie und stürmte mit Hits wie "Drop It Like It's Hot" und "Gin And Juice" weltweit die Charts. An seinem Geburtstag lässt es sich der Musiker, wie es scheint, besonders gut gehen.

"Happy Birthday an mich", verkündet der Hip-Hop-Star in einem Video auf Instagram. Darin präsentiert er seinen neuen Luxusschlitten, der die Farben der Los Angeles Lakers hat – schon seit vielen Jahren ist der Rapper ein großer Fan des amerikanischen Basketballteams. Die Sitze des lila-gelben Autos sind mit dem Namen des Musikers versehen und der hintere Teil des Wagens ist mit einem Bild von Snoop und NBA-Legende Kobe Bryant (✝41) verziert. Der Künstler beschenkt sich an seinem großen Tag jedoch nicht nur selbst – auch für seine Fans hat er eine musikalische Überraschung: er veröffentlichte jetzt seinen brandneuen Song "Big Subwoofer".

Mit seinen 50 Jahren hat Snoop schon so einiges im Musikbusiness erreicht, doch sein womöglich größter Auftritt liegt noch vor ihm: Er wird im kommenden Jahr in der legendären Halbzeitshow des Super Bowls auftreten. Zusammen mit Eminem (49), Dr. Dre (56), Kendrick Lamar (34) und Mary J. Blige (50) wird er für das Entertainment im SoFi-Stadion in Los Angeles zuständig sein.

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, März 2019

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg bei der Golden-Globes-Afterparty in Beverly Hills im Januar 2020

Anzeige

Instagram / eminem Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar im Juni 2017

Anzeige



