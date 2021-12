Im April 2021 hat eine traurige Nachricht die Runde gemacht: Der US-amerikanische Rapper Earl Simmons – der unter seinem Künstlernamen DMX (✝50) zu einem Weltstar wurde – ist an den Folgen einer Überdosis Drogen im Alter von nur 50 Jahren verstorben. Der "X Gon' Give It To Ya"-Interpret hinterlässt mehr als zehn Kinder – doch nicht zu allen pflegte er regelmäßigen Kontakt. Die Tochter Raven Barmer-Simmons bereut es, kein gutes Verhältnis zu ihrem berühmten Vater gehabt zu haben.

Gegenüber The Sun sprach Raven jetzt über die schwere Zeit nach dem Tod ihres Vaters. "Zuerst fühlte ich mich wie betäubt, dann kamen viele Zweifel und viel Reue auf", erklärte der Promi-Nachwuchs und fügte hinzu: "Ich hatte all diese unbeantworteten Fragen." Inzwischen wünsche sie sich, dass sie in den vergangenen Jahren auf DMX zugegangen wäre, anstelle darauf zu warten, dass er sich bei ihr melden würde.

Stattdessen habe Raven ihren Vater lange Zeit gemieden. "Wenn er im Fernsehen oder im Radio zu hören war, habe ich dafür gesorgt, dass es ausgeschaltet wird", berichtete die heute 27-Jährige und beschrieb ihre Gefühle: "Ihn im Fernsehen zu sehen, war wie ein Schlag ins Gesicht. Da habe ich gemerkt, dass er nie da war."

DMX, Rapper

Rapper DMX

DMX, Rapper

