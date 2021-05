Die tiefere Bedeutung seiner Worte wurde ihr erst später klar: Earl Simmons, der als DMX (✝50) Weltruhm erlangte, starb am 9. April 2021 an einem Herzinfarkt. Bei seiner Trauerfeier sprach auch seine Ex-Frau Tashera Simmons, mit der der Musiker zwischen 1999 und 2014 verheiratet war. Aus der Beziehung gingen vier gemeinsame Kinder hervor. Jetzt berichtet Tashera ganz offen von den letzten Worte, die Earl wenige Tage vor seinem Tod an sie richtete – und die sie erst heute richtig einzuordnen weiß!

Im Podcast "People Every Day" erinnert Tashera sich, dass der letzte Austausch mit Earl sechs Tage vor seinem Tod stattfand. Die beiden seien sich sehr verbunden gewesen und hätten immer tiefe Gespräche geführt, doch an diesem Tag sei ihr Ex-Mann besonders ernst geworden, erzählt die vierfache Mutter: "Er sagte: 'Ich möchte, dass du mit all deiner Kraft für die Kinder da bist.' Das kam so unvermittelt, dass ich sagte: 'Ich verstehe nicht, was du da meinst.' Da antwortete er: 'Ich bin auf der Welt, damit meine Stimme stark bleibt, auch wenn ich nicht mehr bin.'"

Sie habe zu diesem Zeitpunkt nicht umreißen können, was er ihr sagen wollte, schildert Tashera ihre Gefühlslage. Durch Earls plötzlichen Tod hätten seine Worte dann ein ganz neues Gewicht bekommen. Der Aufgabe, die gemeinsamen Kinder alleine großzuziehen, sehe sie nun mit besonderer Ehrfurcht entgegen, erklärt sie.

DMX, Rapper

Trauerfeier für Rapper DMX im April 2021

Rapper DMX im Oktober 2016

