Schreckliche Nachrichten aus der Musikwelt! Der puerto-ricanische Musikproduzent Flow La Movie kreierte eine Reihe von Hits, darunter den Song "Te Bote" mit Bad Bunny (27), Nicky Jam (40) und Ozuna (29). Flow La Movie, bürgerlich Jose Angel Hernandez, produzierte überwiegend Musik für Künstler aus Lateinamerika und Amerika. Nun gab es die traurige Meldung: Flow La Movie ist tot. Bei einem tragischen Flugzeugabsturz kamen er und seine Familie ums Leben!

Wie People berichtet, hatte sein Privat-Jet kurz nach dem Start vom Flughafen in Santa Domingo in der Dominikanischen Republik wohl Probleme und versuchte eine Notlandung – kurze Zeit später soll der Flieger abgestürzt sein. Keiner der Passagiere an Bord überlebte. Neben Flow La Movie kamen bei dem Absturz auch seine Lebensgefährtin Debbie Von Marie Jimenez Garcia und ihr vierjähriger Sohn Jayden ums Leben. Wieso die Maschine letztlich abstürzte, ist noch unklar.

Im Netz zollen Fans und enge Freunde dem 38-Jährigen sowie seiner Freundin und ihrem gemeinsamen Kind ihren Tribut. Rapper Guaynaa, der Freund von dem Webstar Lele Pons (25), schrieb via Instagram in einem emotionalen Statement: "Ruhe in Frieden mit deiner Freundin und deinem Sohn. Ich habe deine Familie in meine Gebete aufgenommen."

Flow La Movie und seine Freundin Debbie Von Marie Jiménez Garcia

Flow La Movie, seine Freundin Debbie Von Marie Jiménez Garcia und Sohn Jayden

Lele Pons und Guaynaa

