Sie gibt ein überraschendes Baby-Update! Die einstige Take Me Out-Kandidatin Svenja fand in der unterhaltsamen Datingshow tatsächlich die große Liebe. Seit rund vier Jahren ist sie bereits mit dem Teilnehmer Steve zusammen – und die beiden erwarten momentan sogar ihr erstes gemeinsames Kind! Mittlerweile ist die Beauty in der 37. Schwangerschaftswoche. Promiflash verriet sie: Svenja hat sogar schon Vorwehen!

Im Promiflash-Interview gab sie Einblicke in ihren Schwangerschaftsendspurt: "Es haben auch schon deutliche Vorwehen bei mir begonnen. Es kann somit jederzeit losgehen, ab nächster Woche ist sogar die Schwangerschaftswoche erreicht, in welcher die Babys nicht mehr als Frühchen gelten", erzählte Svenja. Der Kleine liege auch mit dem Kopf nach untern. "Ich bin mir warum auch immer super-sicher, dass der Kleine früher als ausgerechnet auf die Welt kommen wird", betonte sie.

Für die Influencerin ist es das zweite Kind, sie hat bereits eine Tochter. Die Kleine kam damals per Kaiserschnitt zur Welt. Jetzt wünscht sich Svenja eine normale Geburt: "Es versteht keiner, wieso damals bei mir in einem jungen Alter solch eine Operation vorgenommen wurde. Die Narbe ist jedoch sehr gut verheilt", erklärte sie daraufhin. Sie hoffe, dass das Baby an Heiligabend kommt. So wäre dann die Familie da, die sich um ihre Tochter kümmern könnte, wenn Svenja im Kreißsaal ist.

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, bekannt aus "Take Me Out"

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja mit ihrem Partner Steve

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja in Hamburg im Juli 2019

