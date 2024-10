Wie bemerkten Svenja Theißens Kinder die Trennung von Steve?

Svenja Theißen verkündete heute die Trennung von ihrem langjährigen Partner Steve. Neben einer jungen Tochter, die die Bloggerin aus einer früheren Beziehung mitgebracht hatte, haben die beiden Ex-Partner auch einen gemeinsamen Sohn. Sicherlich ist diese Veränderung auch an den beiden Sprösslingen nicht unbemerkt vorübergegangen. "Meine ältere Tochter hat natürlich bemerkt, dass sich etwas verändert und wir haben mit ihr offen darüber gesprochen", erklärt Svenja im Promiflash-Interview. Das Gespräch ist anscheinend gut verlaufen, denn sie fügt hinzu: "Da ich nur einen Katzensprung entfernt eine Wohnung beziehen werde, freuen sich die Kinder sogar auf ihre neuen Kinderzimmer. Insgesamt gibt es für sie keine gravierenden Veränderungen, und unser Fokus liegt darauf, als Eltern künftig weiterhin gut zusammenzuarbeiten."

Auch in ihrem Trennungsstatement hat Svenja schon erwähnt, dass der Fokus von ihr und Steve weiterhin auf dem Wohl der Kinder liegt. Sie wollen alles Erdenkliche tun, um ihnen trotzdem ein sicheres Umfeld zu bieten. Deswegen wird auch erst einmal nicht gedatet – obwohl Svenja darauf aktuell eh keine Lust hat. Gegenüber Promiflash beteuerte sie: "Erst einmal werde ich mich nicht direkt ins Dating-Leben stürzen. Nach sieben Jahren Beziehung fühlt sich das noch seltsam an, und momentan möchte ich mich vor allem auf meine Kinder und mich selbst konzentrieren. Das steht für mich jetzt im Vordergrund."

Steve und Svenja lernten sich bei der Datingshow Take Me Out kennen. Allerdings hatte Steve die spätere Mutter seines Kindes gar nicht direkt ausgewählt. Wie sie auf ihrer Instagram-Seite verraten hatte, stand Steve eher auf große, blonde Frauen. Doch nach Ende der Aufzeichnungen flog sie in seinen Heimatort Leipzig und konnte ihn letztendlich doch von sich überzeugen. Auch ihre Trennung gab sie über die Plattform bekannt. "Wir haben uns über die Zeit auseinandergelebt und mussten erkennen, dass es Zeit ist, neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen", schrieb sie dazu.

Privat Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve und ihren Kindern

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen mit ihrem Freund Steve

