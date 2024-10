"Take Me Out"-Svenja kämpfte zwei Jahre um ihre Beziehung

Svenja Theißen hat vor wenigen Stunden das Ende ihrer Beziehung öffentlich gemacht. Die TV-Bekanntheit und ihr Freund Steve hatten sich bei der Datingshow Take Me Out kennengelernt und danach eine Partnerschaft begonnen. Nach sieben Jahren ist Schluss – das Paar hat sich getrennt. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun einige Details. Demnach habe sich das Liebes-Aus bereits seit Längerem angebahnt: "Am Ende fühlt sich unsere Beziehung mehr wie ein WG-Zusammenleben an, als eine Partnerschaft. Wir haben über die letzten zwei Jahre wirklich gekämpft, aber letztendlich verdient jeder von uns die Chance, wirklich glücklich zu sein." Das Paar habe sich über die Zeit in verschiedene Richtungen weiterentwickelt und verfolge mittlerweile unterschiedliche Ziele.

Die Trennung sei demnach alles andere als aus dem Nichts gekommen, wie Svenja weiter ausplaudert. "Die endgültige Entscheidung ist vor etwa vier Wochen gefallen, aber die Trennung hat sich bereits länger angebahnt", erklärt sie. Schon im Mai sei die Beauty kurz davor gewesen, sich zu trennen, doch erst vor wenigen Wochen sei sie bereit gewesen, die Beziehung zu beenden. Obwohl der Schritt ihr sehr schwergefallen sei, fühle sie sich nun befreit: "Es ist raus. Ich bin dabei, das Ganze zu verarbeiten, und versuche, mich auf das Positive zu konzentrieren."

Dass die beiden von jetzt an getrennte Wege gehen, machten Svenja und Steve vor wenigen Stunden mit einem Instagram-Statement öffentlich. "Wir haben uns über die Zeit auseinandergelebt und mussten erkennen, dass es Zeit ist, neue Kapitel in unserem Leben zu beginnen", schrieben sie. Doch obwohl ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit bestimmt war, sei kein böses Blut zwischen ihnen geflossen, wie die beiden betonen: "Diese Entscheidung ist aus gegenseitigem Respekt und tiefem Verständnis füreinander entstanden."

