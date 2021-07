Svenja und Steve sind der beste Beweis dafür, dass Kuppelshows wirklich funktionieren können! Die Turteltauben haben sich in der fünften Staffel von Take Me Out kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Im vergangenen September feierten die zwei schon ihren dritten Jahrestag. Jetzt setzten sie ihrer Liebe die Krone auf: Svenja und Steve erwarten ein gemeinsames Kind – und somit das allererste "Take Me Out"-Baby!

Das verkündete die Hamburgerin jetzt superstolz auf ihrem Instagram-Kanal: "Wir sind schwanger! Ein kleines Wunder macht unser Familienglück bald komplett", freut sich Svenja. "Wir sind unglaublich glücklich, dankbar und freuen uns schon sehr auf die Kugelzeit." Dazu veröffentlichte sie auch schon das erste Foto mit ihrem Mini-Babybauch – und einer Ultraschallaufnahme ihres ungeborenen Kindes.

Für Svenja wird ihr "kleines Wunder" bereits der zweite Nachwuchs: Sie hat Töchterchen Zoé mit in die Beziehung gebracht – die Steve aber wie sein eigenes Kind behandelt. Das kleine Mädchen freut sich schon riesig auf sein Geschwisterchen: "Zoé kann es auch schon kaum erwarten, sie wünscht sich schon so lange ein echtes Baby", schwärmt ihre Mama.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve, "Take Me Out"-Paar

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Hamburg

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja mit ihrer Tochter Zoé

