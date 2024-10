Nach der Trennung: Svenja Theißen zieht in eine neue Wohnung

Nach dem Ende der Beziehung von Svenja Theißen und ihrem langjährigen Freund Steve schlägt sie nun ein neues Kapitel auf: Dieses beginnt mit dem Umzug in ihre eigene Wohnung. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein Foto, auf dem sie einen Schlüsselbund in einem leeren Raum hochhält. "Die Schlüssel zu einem neuen Zuhause und einem frischen Start in der Hand. Viel Wehmut ist dabei, und ich weiß, dass es holprig wird und viel Kraft kosten wird", schrieb die Influencerin kurz nach der Wohnungsübergabe. Erst am Sonntag verkündete sie ihren Social-Media-Followern die Trennung von dem ehemaligen Take Me Out-Kandidaten.

Die zweifache Mama zeigte sich allerdings auch zuversichtlich. In ihrem Beitrag erzählte sie von der Vorfreude auf das, was in der Zukunft liegt. Besonders auf das Einrichten der neuen Wohnung ist sie schon gespannt. "Moodboards und Pinterest-Listen sind gefüllt – bald werden die Ärmel hochgekrempelt, um hier alles hübsch zu gestalten", erklärte die Beauty voller Tatendrang ihre Pläne. Sie hat einiges zu tun, da sie die Wohnung nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre zwei Kinder, ihre Tochter Zoé und ihren Sohn Fin, tauglich machen muss.

Wie ihre Kinder die Trennung verkraften, berichtete Svenja bereits im Promiflash-Interview. Vor allem die Nähe zu der Wohnung von Steve soll es den beiden Kleinen einfacher machen: "Da ich nur einen Katzensprung entfernt eine Wohnung beziehen werde, freuen sich die Kinder sogar auf ihre neuen Kinderzimmer." Außerdem versucht das Ex-Paar, das sich bei "Take Me Out" kennenlernte, den Übergang so leicht wie möglich zu machen. "Insgesamt gibt es für sie keine gravierenden Veränderungen, und unser Fokus liegt darauf, als Eltern künftig weiterhin gut zusammenzuarbeiten", schilderte Svenja ihre Hoffnung für die Zukunft.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen zeigt den Schlüssel ihrer neuen Wohnung

Privat Svenja Theißen mit Steve und ihren Kindern

