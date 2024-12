So stressig war die Trennung von Steve für Svenja Theißen

Svenja Theißen und ihr langjähriger Partner Steve sind seit wenigen Monaten getrennt. Im Interview mit Promiflash verrät die frühere Take Me Out-Teilnehmerin, wie es ihr mittlerweile nach dem Liebes-Aus geht. "Mit der Trennung geht es mir nach wie vor sehr gut. Die letzten vier Wochen waren allerdings enorm stressig, da alles gleichzeitig passiert ist – die Übergabe, der Auszug und das komplette Einrichten einer neuen Wohnung", merkt die TV-Bekanntheit an.

Während des Gesprächs betont Svenja außerdem, wie schwer es für sie war, Beruf, Mamasein und die neuen Veränderungen zu managen. "Es war ein totaler Drahtseilakt zwischen zwei Haushalten, den Kindern und meinem Job", erinnert sie sich. Glücklicherweise hatte die Familienmutter jedoch liebevolle Unterstützung: "Ein großes Dankeschön geht an meinen Freundes- und Bekanntenkreis, die mir in dieser Zeit unglaublich geholfen haben." Nun ist die Bloggerin aber zuversichtlich, was die Zukunft betrifft, und meint: "Jetzt, wo das Gröbste geschafft ist, blicke ich optimistisch nach vorne und freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt."

Svenja und Steve waren für rund sieben Jahre in einer Beziehung, nachdem sich die zwei in der Datingshow "Take Me Out" kennengelernt hatten. Die Ex-Partner haben einen gemeinsamen Sohn, Fin, zudem ist Svenja Mama einer Tochter namens Zoé aus einer früheren Beziehung. Trotz der Trennung haben die zwei Kleinen nach wie vor oberste Priorität für das frühere Paar. Das machte die zweifache Mutter jüngst auf Instagram deutlich: "Auch wenn sich unsere Beziehung verändert hat, stehen wir als Eltern weiterhin zusammen, um ihnen Stabilität, Liebe und Geborgenheit zu geben."

Privat Svenja Theißen mit Steve und ihren Kindern

© PicturePeople Fotostudio Svenja Theißen und Steve und ihren Kindern

