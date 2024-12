Das bereitet Svenja Theißen nach ihrer Trennung große Sorgen

Zwischen den Take Me Out-Bekanntheiten Svenja Theißen und Steve ist es aus und vorbei. Zwar geht es der Influencerin nach der Trennung soweit gut, dennoch kommen auch gewisse Ängste auf. Zu diesen äußerte sich die Zweifachmama während eines Interviews mit Promiflash: "Was mir Sorgen bereitet, sind vor allem die finanziellen Lasten, die ich nun allein tragen muss", verriet die Bloggerin offen und führte aus: "Fixkosten und die Verantwortung für einen Haushalt üben einen spürbaren Druck aus und das macht mich manchmal nervös."

Trotz ihrer finanziellen Sorgen bleibt Svenja aber zuversichtlich und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie möchte mit positivem Beispiel vorangehen – besonders für ihren Nachwuchs. "Mein Ziel ist es, eine positive und starke Energie auszustrahlen, die auch meine Kinder spüren und von der sie lernen können. Das motiviert mich, die Herausforderungen anzunehmen und nach vorne zu blicken", erklärte die Social-Media-Persönlichkeit und betonte: "Aber trotz dieser Herausforderungen freue ich mich sehr darauf, glücklich zu sein – unabhängig davon, ob als Single, mit meinen Kindern oder eines Tages in einer neuen Beziehung."

Mit ihrem Ex Steve war Svenja rund sieben Jahre liiert, und sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Fin. Aus einer früheren Beziehung stammt außerdem Töchterchen Zoé. Zwar ist die Trennung noch recht frisch, in Sachen Liebe will die Datingshow-Teilnehmerin aber noch nicht komplett das Handtuch werfen. Während des Promiflash-Interviews merkte Svenja mit einem Augenzwinkern an: "Wer weiß, vielleicht sieht man mich ja noch mal in einem Format? Das könnte ich mir jedenfalls sehr gut als Single vorstellen." Sie und Steve hatten damals durch "Take Me Out" zueinandergefunden.

Privat Svenja Theißen mit Steve und ihren Kindern

Instagram / mrs.tollpatschig Influencerin Svenja Theißen mit ihren Kindern, Januar 2022

