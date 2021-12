Brasilien trauert um Ian Matos. Der Turmspringer widmete sich im Alter von 17 Jahren dieser Wassersportart und feierte in den darauffolgenden Jahren große Erfolge. Er trat zum Beispiel beim Weltcup im Wasserspringen, bei den Schwimmweltmeisterschaften und sogar bei den Olympischen Sommerspielen im Jahr 2016 an, bei denen er den achten Platz belegte. Doch jetzt erreicht Fans eine Schocknachricht: Ian ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben!

Das bestätigte das Brasilianische Olympische Komitee (BOC) auf seiner Homepage. "Wir sind zutiefst betrübt über die Nachricht vom frühzeitigen Tod des olympischen Turmspringers Ian Matos im Alter von nur 32 Jahren", zeigten sich die Mitglieder des Komitees tief getroffen. In Gedanken sei man jetzt vor allem bei Ians Familie und seinen Freunden. Der gebürtige Brasilianer starb an den Folgen einer Lungenentzündung in Rio de Janeiro.

Es begann Medienberichten zufolge mit einer Infektion im Hals, die sich auf seinen Magen und seine Lunge ausbreitete. Vor seinem Tod lag Ian zwei Monate im Krankenhaus und sein Zustand schien sich sogar kurzzeitig zu verbessern. Freunde des Turmspringers riefen vor Ians Tod eine Spendenaktion ins Leben, damit Ians Familie nach Rio de Janeiro reisen kann, um ihm beizustehen.

Getty Images Ian Matos, Wasserspringer

Getty Images Ian Matos in Rio de Janeiro, 2016

Instagram / ianmatos Ian Matos, Turmspringer

